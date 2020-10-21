Закреплены за каждой больницей: Ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в «Л-ДНР» контролирует «МГБ»

На временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей ситуацию с заболеваемостью COVID-19 контролирует «МГБ». Об этом заявил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает «Радио Свобода».

«Они проводят срез по всем направлениям, которые важны для контроля общественно-политической ситуации на этой территории. И поэтому они в курсе всего, сколько людей болеет... Они закреплены за каждой больницей», – отметил Лисянский.

Представитель омбудсмена напомнил, что «власти» «Л-ДНР», несмотря на рост заболеваемости COVID-19, продолжают возить местных жителей в Россию для получения российского гражданства.

«То, что мы сейчас видим, – это преступление, которое еще раз показывает, что для них выше количество оформленных российских паспортов, чем количество сохраненных жизней жителей ОРДЛО», – заявил представитель омбудсмена.

Напомним, 20 октября уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что по данным правозащитников, общее количество заболеваний COVID-19 в «Л-ДНР» составляет не менее 14 тысяч человек. При этом «официально» сообщают, что в «ДНР» – 5 392 случая коронавируса (выздоровели – 2 418 человек, летальных случаев – 367). В «ЛНР» – 1 352 случая коронавируса (выздоровели – 1 003 человека, летальных случаев – 64).