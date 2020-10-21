Жители Донецка сообщают, кому дали отопление, а кому – нет

В неподконтрольном украинским властям Донецке обещанное отопление в большинстве районов – пока не дали. В соцсетях вчера вечером и сегодня, 21 октября, утром люди проводят перекличку, сообщая, где отопительные радиаторы – горячие.
В перекличке дончане пишут, где отопления нет:
- Павел: «Пролетарка – болт, нет, и вообще – воды никакой нет»;
- Евгений: «Калининский – нет»;
- Татьяна: «Калининский – холодина»;
- Ольга: «Буденновский – нет»;
- Валентина: «Куйбышевский, Топаз – нет»;
- Андрей: «Ильича – болт, а не отопление...»;
- Даниил: «Восточный – нет»;
- Светлана: «Буденновский р-н, больница Энергетиков – нет»;
- Наташа: «Смолянка, Куйбышева – батареи ледяные»;
- Анюта: «Петровка – батареи холодные»;
- Оксана: «Ворошиловский – нет».
В некоторых местах отопление дали:
- Катерина: «Ленинский – да, батареи – кипяток»;
- Эвелина: «Заперевальная – включили!»;
- Валентина: «Кировский – есть»;
- Миша: «Текстиль – включили»;
- Надежда: «Петровка – включили»;
- Ольга: «Привокзальный – включили».
Также о том, что отопления нет, сообщают жители Горловки, Макеевки, Енакиево.