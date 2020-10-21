Жители Донецка сообщают, кому дали отопление, а кому – нет

В неподконтрольном украинским властям Донецке обещанное отопление в большинстве районов – пока не дали. В соцсетях вчера вечером и сегодня, 21 октября, утром люди проводят перекличку, сообщая, где отопительные радиаторы – горячие.

В перекличке дончане пишут, где отопления нет:

Павел: «Пролетарка – болт, нет, и вообще – воды никакой нет»;

Евгений: «Калининский – нет»;

Татьяна: «Калининский – холодина»;

Ольга: «Буденновский – нет»;

Валентина: «Куйбышевский, Топаз – нет»;

Андрей: «Ильича – болт, а не отопление...»;

Даниил: «Восточный – нет»;

Светлана: «Буденновский р-н, больница Энергетиков – нет»;

Наташа: «Смолянка, Куйбышева – батареи ледяные»;

Анюта: «Петровка – батареи холодные»;

Оксана: «Ворошиловский – нет».

В некоторых местах отопление дали:

Катерина: «Ленинский – да, батареи – кипяток»;

Эвелина: «Заперевальная – включили!»;

Валентина: «Кировский – есть»;

Миша: «Текстиль – включили»;

Надежда: «Петровка – включили»;

Ольга: «Привокзальный – включили».

Также о том, что отопления нет, сообщают жители Горловки, Макеевки, Енакиево.