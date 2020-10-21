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Жители Донецка сообщают, кому дали отопление, а кому – нет

21.10.20 08:37
Донецк / Фото из соцсетей
Донецк / Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке обещанное отопление в большинстве районов – пока не дали. В соцсетях вчера вечером и сегодня, 21 октября, утром люди проводят перекличку, сообщая, где отопительные радиаторы – горячие.

В перекличке дончане пишут, где отопления нет:

  • Павел: «Пролетарка – болт, нет, и вообще – воды никакой нет»;
  • Евгений: «Калининский – нет»;
  • Татьяна: «Калининский – холодина»;
  • Ольга: «Буденновский – нет»;
  • Валентина: «Куйбышевский, Топаз – нет»;
  • Андрей: «Ильича – болт, а не отопление...»;
  • Даниил: «Восточный – нет»;
  • Светлана: «Буденновский р-н, больница Энергетиков – нет»;
  • Наташа: «Смолянка, Куйбышева – батареи ледяные»;
  • Анюта: «Петровка – батареи холодные»;
  • Оксана: «Ворошиловский – нет».

В некоторых местах отопление дали:

  • Катерина: «Ленинский – да, батареи – кипяток»;
  • Эвелина: «Заперевальная – включили!»;
  • Валентина: «Кировский – есть»;
  • Миша: «Текстиль – включили»;
  • Надежда: «Петровка – включили»;
  • Ольга: «Привокзальный – включили».

Также о том, что отопления нет, сообщают жители Горловки, Макеевки, Енакиево.

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