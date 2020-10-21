Коронавирус: На Донетчине выявлены 240 зараженных, умерли два жителя Мариуполя (Карта)

За прошедшие сутки на подконтрольной Украине части Донецкой области коронавирус унес еще две жизни.
Как сегодня, 21 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, 20 октября от COVID-19 скончались жители Мариуполя – 67-летняя женщина и 84-летний мужчина.
За вторник, 20 октября, болезнь в области диагностировали еще у 240 человек, в том числе у 14 детей:
- 87 – в Славянске (3 ребенка);
- 50 – в Мариуполе (6 детей);
- 36 – в Краматорске (1 ребенок);
- 22 – в Славянском районе (1 ребенок);
- 9 – в Доброполье;
- 6 – в Константиновке;
- 5 – в Торецке;
- по 4 – в Бахмуте (1 ребенок), Мирнограде, Лиманской ОТГ (2 ребенка);
- по 3 – в Марьинском и Бахмутском районах;
- по 2 – Никольском и Мангушском районах;
- по 1 – в Покровске, Покровском и Великоновоселковском районах.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 7 630 случаев COVID-19, из них:
- выздоровел – 2 281 человек (29,9% из всех заболевших);
- на лечении – 5 264 пациента (69%);
- летальных случаев – 85 (1,1%).