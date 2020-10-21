Угрожала и устроила скандал: На Донетчине женщину без маски отказались обслужить в супермаркете (Видео)

В Мариуполе в одном из супермаркетов города женщине отказались продать продукты, поскольку на ней не было защитной маски. Она стала снимать инцидент на видео и устроила скандал, передает «Сайт города Мариуполя».

По словам очевидцев, женщина наотрез отказалась надевать маску и заявила, что этим продавцы нарушают ее права.

«Это ваше внутреннее распоряжение, которое нарушает мои права и закон Украины», – заявила она.

Женщина стала снимать все происходящее на видео и угрожать сотрудницам магазина. «У вас будут неприятности», – заявила она.

После чего добавила, что хотела купить продукты, но только зря потратила свое время.

Как пишет издание, в супермаркете кассирам грозит штраф в размере 17 тыс. грн, в случае, если они продадут товар покупателю без маски. Именно поэтому они просят всех не просто носить маски, но и надевать их правильно, закрывая рот и нос.

Напомним, Мариуполь находится в оранжевой зоне, а это значит в супермаркетах города действительно запрещено находиться без маски. По данным на 20 октября в городе зарегистрировано 2 167 случаев заболевания коронавирусом, из них за последние сутки лабораторно подтверждены 134 новых случая.