Новый антирекорд: В Украине за сутки подтверждены 6 719 случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки лабораторно подтверждены 6 719 случаев COVID-19. И это новый антирекорд за время пандемии в стране. Об этом сегодня, 21 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

Из общего числа заболевших за сутки – 318 детей и 365 медработников.

«За прошлые сутки был госпитализирован 1 009 человек. На сегодня в больницах находятся 22 977 человек или с подтвержденным COVID-19, или с подозрением на него. Они находятся там, исходя из своего состояния, из тяжести заболевания», – сказал Степанов.

Министр отметил, что за сутки зафиксирован 141 летальный случай, и это тоже новый антирекорд. При этом выздоровели за сутки 2 686 пациентов.

Больше всего лабораторно подтвержденных случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Харьковской (713), Одесской (614), Полтавской (580), Хмельницкой (322) областях и городе Киеве (559).

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 21 октября (на 9:00) в Украине 315 826 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

132 219 пациентов – выздоровели;

5 927 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов: