Новый антирекорд: В Украине за сутки подтверждены 6 719 случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки лабораторно подтверждены 6 719 случаев COVID-19. И это новый антирекорд за время пандемии в стране. Об этом сегодня, 21 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».
Из общего числа заболевших за сутки – 318 детей и 365 медработников.
«За прошлые сутки был госпитализирован 1 009 человек. На сегодня в больницах находятся 22 977 человек или с подтвержденным COVID-19, или с подозрением на него. Они находятся там, исходя из своего состояния, из тяжести заболевания», – сказал Степанов.
Министр отметил, что за сутки зафиксирован 141 летальный случай, и это тоже новый антирекорд. При этом выздоровели за сутки 2 686 пациентов.
Больше всего лабораторно подтвержденных случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Харьковской (713), Одесской (614), Полтавской (580), Хмельницкой (322) областях и городе Киеве (559).
Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 21 октября (на 9:00) в Украине 315 826 подтвержденных случаев COVID-19, из них:
- 132 219 пациентов – выздоровели;
- 5 927 – скончались.
COVID-19 в разрезе регионов:
- Винницкая область – 8 644 случая;
- Волынская область – 11 367 случаев;
- Днепропетровская область – 11 705 случаев;
- Донецкая область – 7 629 случаев (по данным ОГА – 7 630);
- Житомирская область – 10 634 случая;
- Закарпатская область – 12 112 случаев;
- Запорожская область – 6 784 случая;
- Ивано-Франковская область – 17 214 случая;
- Кировоградская область – 1 697 случаев;
- Киев – 31 869 случаев;
- Киевская область – 13 419 случаев;
- Львовская область – 25 702 случая;
- Луганская область – 2 686 случаев;
- Николаевская область – 6 256 случаев;
- Одесская область – 19 957 случаев;
- Полтавская область – 6 880 случаев;
- Ровенская область – 16 428 случаев;
- Сумская область – 9 509 случаев;
- Тернопольская область – 17 970 случаев;
- Харьковская область – 30 272 случая;
- Херсонская область – 2 739 случаев;
- Хмельницкая область – 11 561 случай;
- Черновицкая область – 18 314 случаев;
- Черкасская область – 7 314 случаев;
- Черниговская область – 7 164 случая.