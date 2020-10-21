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Новый антирекорд: В Украине за сутки подтверждены 6 719 случаев COVID-19

21.10.20 09:49
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

В Украине за минувшие сутки лабораторно подтверждены 6 719 случаев COVID-19. И это новый антирекорд за время пандемии в стране. Об этом сегодня, 21 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

Из общего числа заболевших за сутки – 318 детей и 365 медработников.

«За прошлые сутки был госпитализирован 1 009 человек. На сегодня в больницах находятся 22 977 человек или с подтвержденным COVID-19, или с подозрением на него. Они находятся там, исходя из своего состояния, из тяжести заболевания», – сказал Степанов.

Министр отметил, что за сутки зафиксирован 141 летальный случай, и это тоже новый антирекорд. При этом выздоровели за сутки 2 686 пациентов.

Больше всего лабораторно подтвержденных случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Харьковской (713), Одесской (614), Полтавской (580), Хмельницкой (322) областях и городе Киеве (559).

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 21 октября (на 9:00) в Украине 315 826 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

  • 132 219 пациентов – выздоровели;
  • 5 927 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов:

  • Винницкая область – 8 644 случая;
  • Волынская область – 11 367 случаев;
  • Днепропетровская область – 11 705 случаев;
  • Донецкая область – 7 629 случаев (по данным ОГА – 7 630);
  • Житомирская область – 10 634 случая;
  • Закарпатская область – 12 112 случаев;
  • Запорожская область – 6 784 случая;
  • Ивано-Франковская область – 17 214 случая;
  • Кировоградская область – 1 697 случаев;
  • Киев – 31 869 случаев;
  • Киевская область – 13 419 случаев;
  • Львовская область – 25 702 случая;
  • Луганская область – 2 686 случаев;
  • Николаевская область – 6 256 случаев;
  • Одесская область – 19 957 случаев;
  • Полтавская область – 6 880 случаев;
  • Ровенская область – 16 428 случаев;
  • Сумская область – 9 509 случаев;
  • Тернопольская область – 17 970 случаев;
  • Харьковская область – 30 272 случая;
  • Херсонская область – 2 739 случаев;
  • Хмельницкая область – 11 561 случай;
  • Черновицкая область – 18 314 случаев;
  • Черкасская область – 7 314 случаев;
  • Черниговская область – 7 164 случая.

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