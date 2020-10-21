Сводка из зоны ООС за 20 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Один украинский военный был ранен. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 20 октября, НВФ 6 раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

Режим прекращения огня противник нарушал неподалеку Светлодарска и Майорска, где провоцировал украинских военных из стрелкового оружия, и трижды вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке зафиксировано применение противником гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие выстрела со стороны НВФ один украинский военный получил акубаротравмы. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Кроме того, на Приазовье, в районе населенного пункта Павлополь, вопреки достигнутым договоренностям, зафиксирован пролет БПЛА противника типа квадрокоптер с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

С начала текущих суток, 21 октября, на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелы со стороны НВФ не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «войска Украины за минувшие сутки трижды открывали стрельбу. На донецком направлении под огнем противника оказались районы поселка Минеральное и села Спартак. Применялись минометные мины калибром 82 мм, гранатометы АГС и СПГ, а также крупнокалиберные пулеметы. Также в минувшие сутки подразделения ВСУ нарушали другие условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия на Донбассе: было произведено три взрыва у Водяного и Авдеевки».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.