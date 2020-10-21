Регистрация рождения ребенка онлайн: Сервис еМалятко доступен в более 160 роддомов

Сервис еМалятко доступен уже в 160 родильных домах в Украине, им воспользовались около 30 тысяч человек. Об этом сегодня, 21 октября, сообщил на брифинге вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Мы запустили сервис еМалятко. Мы можем гордиться этим проектом, потому что это самый удобный в мире проект, он включает в себя 9 услуг в одном электронном заявлении для молодых родителей. То есть когда у вас рождается ребенок, вы можете получить 9 услуг – от регистрации ребенка до получения социальных выплат вообще без контакта с государством. Например, в Австралии подобный сервис включает всего 3 услуги, в Канаде – 5, а в Украине – 9, то есть мы лидеры в мире», – рассказал Федоров.

По его словам, Минцифры продолжает запускать подобные услуги, чтобы у украинцев в период COVID-19 вообще не было причины лишний раз контактировать с государством.

«На сегодня у нас подключено более 160 родильных домов, то есть более чем в 140 населенных пунктах есть возможность воспользоваться услугой еМалятко», – уточнил Федоров.

«Мы сделали уникальную вещь. На сегодня мы убрали самый главный барьер: когда рождается ребенок, у врача есть возможность в родильном доме зарегистрировать ребенка онлайн, то есть сделать медицинское заключение. И тем самым упрощается весь бюрократический процесс. После этого вы получаете SMS с номером регистрации вашего ребенка, и у вас уже есть возможность получить другие услуги онлайн», – добавил глава Минцифры.

Он пояснил, что для этого нужно просто зайти на портал «Дія», авторизироваться с помощью электронной подписи, которую тоже можно получить онлайн за несколько минут.

«И не выходя на улицу, вы заполняете электронное заявление на портале "Дія" и регистрируете ребенка и можете получить до 9 услуг, связанных с рождением ребенка. Все это занимает не более 20-30 минут. Пока сервис проходил тестирование, через него уже прошли 30 тысяч украинцев начиная с 5 октября», – сообщил Федоров.