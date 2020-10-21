В «ДНР» намерены создать «розовую зону» – отдельную базу для выздоравливающих от COVID-19.

Как сообщил в своем Telegram-канале «глава ДНР» Денис Пушилин, 37 госпитальных баз задействованы под лечение COVID-19.

«Да, проблемы есть, но большинство лечебных учреждений справляется с повышенной нагрузкой», – заявил Пушилин.

«Кроме перечня того, что необходимо в первую очередь, услышал и предложения, например, о создании отдельной базы для выздоравливающих, так называемой "розовой зоны", чтобы можно было оперативнее освобождать места для вновь поступающих больных. Это и другие приемлемые решения рассмотрим – дал поручение Александру Оприщенко ("и.о. министра здравоохранения ДНР" – ред.) – и в срочном порядке будем реализовывать», – сообщил «глава ДНР».