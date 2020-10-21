Море без мусора: На Донетчине открыли выставку картин из пластиковых крышек (Фото)

В Мариуполе открыли выставку картин из пластиковых крышек. По мнению экоактивистов, таким образом удастся привлечь внимание к тому, что многие ресурсы можно использовать повторно, передает «Громадське радіо».

Экспозиция размещена в Центре современного искусства имени Архипа Куинджи. Пять картин экоактивисты готовили к сентябрьскому экологическому фестивалю «Green Fest». «После того, как показали на фестивале, организовали выставку», – рассказывает председатель Зеленого совета при исполкоме Мариупольского горсовета Валентина Абалмасова.

«Мы выиграли грант на реализацию этого проекта, закупили все необходимое. Крышечки нам предоставила общественная организация "Eco Junk", которая собирает их для социально важных проектов. Родилась идея сделать такие экоинсталяции, чтобы привлечь внимание жителей города к морю без пластика, к чистому морю. У нас основная концепция – "Море без мусора"», – объясняет председатель Инициативной группы «Мариуполь сортирует» Наталия Гаецкая.

Картины выполнены из пластиковых крышечек из-под бутылок, которые наклеены на дерево или фанеру. Здесь изображены рыбы и мариупольские пейзажи – закат на море и водонапорная башня, которая является символом города.

По словам Валентины Абалмасовой, работали над картинами 10 человек в течение трех недель, использовали почти 40 килограммов крышек.

Здесь же на выставке есть минискульптура в виде рыбы, в которую можно собирать использованные бутылки. Такие большие скульптуры экоактивисты хотят установить на пляжах – подали заявку на финансирование из общественного бюджета.

А пока продолжают внедрять сортировку мусора. К этому привлекли уже почти 100 ОСМД в Мариуполе и запускают проект по сортировке в Торецке.

«Мы написали проект при поддержке программы развития ООН. Хотели запустить свою концепцию, нашли переработчиков, коллеги провели информационную кампанию, уже часть баков туда поставили. Будем запускаться, осваивать 50 сортировочных станций», – рассказывает председатель ОО «Эко группа» Анна Чебан.

Самая большая картина из крышечек – более 1 метра на 2 метра. Продлится выставка течение двух недель.