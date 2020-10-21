Посещения по графику: На Донетчине продолжают оказывать социальные услуги на дому в условиях карантина

На Донетчине в условиях карантина продолжают действовать 31 территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) и 2 центра предоставления социальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«В структуре указанных учреждений на сегодня функционируют 34 отделения социальной помощи на дому, 27 отделений дневного пребывания, 19 отделений организации предоставления адресной натуральной и денежной помощи, 10 стационарных отделений для временного и постоянного пребывания на 370 койко-мест», – уточнили в ОГА.

С учетом карантинных требований безопасности, терцентрами и центрами предоставления социальных услуг области организованы систематические посещения одиноких, одиноко проживающих граждан пожилого возраста, лиц с инвалидностью с целью минимизации перемещения таких лиц в общественных местах и обеспечения их продуктами питания и лекарствами.

«Территориальные центры и центры предоставления социальных услуг области работают в штатном режиме, предоставление социальной услуги по уходу дома лицам преклонного возраста и лицам с инвалидностью осуществляется в соответствии с графиком посещений», – отмечают в облгосадминистрации.

Работники территориальных центров и центров предоставления социальных услуг обеспечены средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками, резиновыми перчатками и дезинфекторами.

В отделениях стационарного ухода в территориальных центрах прекращено проведение мероприятий и запрещен доступ посторонних лиц, обеспечен ежедневный температурный скрининг и усилен мониторинг состояния здоровья подопечных.