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В «ДНР» за сутки – 18 умерших от COVID-19 и 114 новых случаев

21.10.20 11:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки выявили 114 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 19 октября, выявлены 114 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрированы 18 летальных случаев – мужчины в возрасте от 59 до 84 лет и женщины в возрасте от 47 до 84 лет», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 20 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 5 392:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2 607 пациентов,
  • выписаны – 2 418 человек,
  • летальных случаев – 367.

«За сутки выявлено 212 случаев пневмоний, из них 119 госпитализировано. Всего на лечении – 1 987 пациентов с пневмониями, из них 381 – на кислородной поддержке (+54 за сутки)», – сообщают в «минздраве».

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