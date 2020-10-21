40 дней осталось у жителей Донетчины, чтобы найти нового поставщика газа

Более 400 тысяч бытовых потребителей газа в Донецкой области (кроме Мариуполя) с 1 октября 2020 года оказались без поставщика газа.

По информации Донецкой ОГА, с 1 октября по 1 декабря 2020 года все клиенты ПАО «Донецкоблгаз» будут получать газ от поставщика «последней надежды» (ПОН).

Цена газа от ПОН в октябре составляет 5,5 грн за м3 – с НДС и без стоимости доставки. Цену на газ в ноябре, когда существенно похолодает и спрос на газ будет выше, ПОН еще не озвучил.

До 1 декабря каждый клиент ПОН должен перейти к какому-либо коммерческому поставщику газа.

Как написал у себя в Facebook мэр Краматорска Андрей Панков, с сентября в Украине работает рынок газа. «Каждый из вас теперь имеет возможность покупать газ у любой из имеющихся в Украине компаний-поставщиков газа, – отметил городской голова. – После того, как определитесь с поставщиком, необходимо заключить с ним договор, на это вы имеет 60 дней, начиная от первого октября».

На сайте Краматорского городского совета при этом отмечается, что ПАО «Донецкоблгаз» остается в роли оператора газораспределительной системы и является балансодержателем газовых сетей области. В «Донецкоблгазе» также призвали потребителей успеть определиться с новым поставщиком газа, на что осталось уже 40 дней.

«После окончания предельного срока поставки природного газа поставщиком "последней надежды", он обязан прекратить поставку газа по договору с потребителем», – говорится на сайте ПАО «Донецкоблгаз».

Для заключения договора с новым поставщиком необходимо заполнить заявление о присоединении к договору поставки газа, а также предоставить копии пакета документов (права собственности на дом или квартиру, удостоверяющие личность документы, идентификационный налоговый код и другие). Например, на сайте поставщика электроэнергии YASNO (Донецкие энергетические услуги), который начал поставлять и газ, заявление можно оформить в электронном виде и переслать фотографии документов. После подтверждения полученных документов, с 1 ноября уже можно получать газ от нового поставщика.