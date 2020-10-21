Что он с ним делал – ел ведрами: В «ЛНР» руководитель предприятия закупил имбирь на полмиллиона рублей

В «ЛНР» руководитель одного из «государственных» предприятий закупил имбирь по завышенным ценам. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Руководитель предприятия… закупил за государственные денежные средства имбирь по значительно завышенным ценам на сумму более 670 тыс. руб. (244,5 тыс. грн по местному курсу на 21.10.2020 – ред.). В результате государственному унитарному предприятию республики был причинен ущерб на вышеуказанную сумму», – уверяют в «ЛНР».

Там добавляют, что по данному факту «возбуждено уголовное дело» за «злоупотребление должностными полномочиями».

В соцсетях местные жители, комментируют новость, задаваясь вопросом, что этот человек собирался делать с имбирем: «Что он с ним делал – ел ведрами, мазал себе ж**у, чтобы не заболеть или ванны принимал?... Может, думал, что потом перепродаст подороже… Жуть… Имбирный король».