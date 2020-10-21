Украина будет требовать открытия незаконно закрытых КПВВ, – представитель омбудсмена

В «Л-ДНР» незаконно закрыли несколько контрольных пунктов въезда-выезда в Луганской и Донецкой областях. Незаконные вооруженные формирования это сделали по политическим мотивам. Такео мнение высказал представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, передает «UA|TV».

По его словам, одна из причин – чтобы помешать выезду детей, которые хотят учиться на подконтрольной Украине территории.

«Здесь вопрос не к Украине, а к оккупационным организациям. Они это системно специально сделали. На тот момент одной из причин было – не дать детям, которые хотят учиться в Украине, получить нормальное образование и диплом, признаваемый всеми европейскими странами и всем миром, они просто не дали им по такой формальной причине выехать на подконтрольную территорию Украины. И пока еще есть некоторые вузы, которые готовы и сейчас принять людей. Но она (оккупационная власть, – ред.) до сих пор не открыла КПВВ», – сообщил Лисянский.

Он отметил, что вопрос открытия КПВВ Украина будет поднимать во время заседания Трехсторонней контактной группы.

«На сегодня этот вопрос стоит на повестке дня украинской делегации в ТКГ. Я думаю, они будут дипломатическим путем влиять и заставлять оккупационные службы Российской Федерации открыть КПВВ», – добавил представитель омбудсмена.