В «ДНР» школьников хотят перевести на дистанционное обучение, но не всех

В школах в «ДНР» хотят с 26 октября, после окончания каникул, ввести дистанционное обучение. Об этом сообщается в местном паблике в Telegram со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в «минобразования ДНР» есть предварительное решение по форме обучения в учебных заведениях с 26 октября. В частности, в общеобразовательных школах хотят ввести дистанционное обучение, но только для 6-11 классов, а 1-5 классы будут ходить на уроки.

«Как в России. Причиной такого варианта стало то, что дети почти не болеют коронавирусом, а многие родители не могут находиться с ними дома постоянно. Однако нужно учитывать, что ОРВИ и пневмонию ребенок может «подхватить» легко, а также быть переносчиком любого вируса. В зоне риска учителя преклонного возраста», – сообщают в паблике.

Там также добавляют, что для вузов и училищ пролонгируют дистанционное обучение.

Окончательное решение должно быть принято сегодня, после совещания «ведомств».

Пока что «минобразования ДНР» не переводит преподавателей и учителей на полностью дистанционную работу.