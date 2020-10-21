На Луганщине отапливать жилые дома начнут на следующей неделе, – ОГА

В Луганской области объекты социальной сферы уже подключают к теплу, а населению начнут подавать отопление на следующей неделе. Об этом сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Виталий Сурай, передает пресс-служба Луганской ОГА.

Он сообщил, что сегодня Луганщина технически на 100% готова к началу отопительного сезона.

«Все субъекты хозяйствования, задействованные в организации отопительного сезона, готовы выполнить решение территорий и начать этот процесс вовремя», – отметил Виталий Сурай.

По его словам, в нескольких районах теплоноситель уже подан в 87 объектов социальной сферы – это заведения дошкольного образования и больницы.

Директор департамента напомнил, что централизованное отопление для населения включают, когда в течение трех дней среднесуточная температура не превышает +8 С. По информации синоптиков, соответствующий показатель будет достигнут в конце недели.

«Поэтому уже в начале следующей недели в Северодонецке, Лисичанске, Счастье, Горном и Золотом население будет получать тепло», – уточнил Сурай.

Он также сообщил, что во всех городах уже набрана холодная вода в магистральные, квартальные и домовые сети. В некоторых населенных пунктах теплоноситель находится на циркуляции, что уменьшит период старта отопительного сезона.