Перепрофилирование больниц и мобильные госпитали: Донетчина в числе антилидеров по заболеваемости COVID-19

Регионы должны подготовить предложения по перепрофилированию больниц и развертыванию мобильных госпиталей. Об этом сегодня, 21 октября, шла речь на селекторном совещании премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с главами областей относительно ситуации с распространением COVID-19, передает Правительственный портал.

Глава Кабмина сообщил статистику по заболеваемости и заслушал информацию об эпидемической ситуации в Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской областях и в Киеве.

Денис Шмыгаль отметил, что по расчетам СНБО, в ближайшие недели возможен существенный рост заболеваемости COVID-19 во Львовской области.

Премьер-министр призвал председателей областных государственных администраций переходить «от наблюдательного контроля к активным действиям».

«Надо уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койко-мест должны быть обеспечены подачей кислорода», – подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр поручил главам Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской горадминистрации проводить на регулярной основе заседания комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям совместно с органами местного самоуправления.