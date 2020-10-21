Вот и посчитайте, сколько еще будут подключать: В Луганске рассказали, где есть тепло

Части жилого фонда неподконтрольного украинским властям Луганска дали тепло. Так как слесарей не хватает (никто не идет работать на мизерную зарплату), просто некому открывать задвижки на дом. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают люди, отопительные радиаторы стали теплыми в некоторых квартирах. Подключение проводится по домам: в одном и том же районе в одном доме может быть холодно, а в соседнем доме трубы уже потеплели.

Исходя из информации в перекличке в местном паблике, отопление есть у большей части Жовтневого района, в Артемовском районе сообщений о теплых и холодных батареях – примерно 50 на 50. В Ленинском и Каменнобродском районе о теплых трубах сообщают больше жителей, чем о холодных.

«Квитанции на оплату вовремя носят, а само тепло – как получится… Только диспетчерская в Жовтневом районе не отвечает! Не дозвониться… Дети в садиках уже замерзли», – возмущаются луганчане.

Причину отсутствия тепла во многих домах жители Луганска видят в недостаточном количестве слесарей, которые должны открывать задвижки на домах: «На кв. Димитрова слесарь сказал, что их всего 3 человека осталось на 150 домов. Вот и посчитайте, сколько еще дней будет подключение к теплу. А может и недель. Работать за копейки просто некому. Раньше хоть заманивали служебным жильем, с правом перехода его в собственность через 10 лет работы. Сейчас заманивать просто нечем… Некоторые дома подключены, наш дом – даже задвижки на входе в дом не открыты… В Жовтневом районе в 6 ЖЭКе 2 слесаря, если через месяц придут, и то хорошо. Три ЖЭКа в один укрупнили, а штат тот же».

Напомним, в Донецке обещанное отопление в большинстве районов – пока не дали.