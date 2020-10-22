«Дикий запад» Донецка: Блогер показал, как живут люди на Петровке (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал, как живут люди на городской окраине.

Дончанин показал самую западную точку города – это микрорайон Жилплощадка в Петровском районе. Мужчина назвал жилмассив «диким западом» и отметил, что «здесь начинается Донецк».

Он миновал разрушенное здание бывшей столовой «Трудовчанка» шахты «Трудовская». В здании после столовой размещался ночной клуб, а сейчас оно заброшено и сильно разрушено. «Виконста» показал бывшую столовую снаружи, а также продемонстрировал внутренние помещения.

По словам дончанина, с микрорайона до иных районов можно добраться автобусами: есть три маршрута, интервал движения – примерно 20-25 минут.

В микрорайоне на центральной улице имеются кафе, хлебный киоск, магазин. Есть школа, детский сад, училище и общежитие. Есть и стадион. За ним ухаживают, и здесь иногда играют в футбол местные жители.

«Хочу вам показать красоту окраины Донецка. Немного с другого ракурса… Людей здесь проживает немного, все выехали ближе к центру города, так как с окраин проблематично добираться», – отметил «Виконста».

Он прошелся по посадке, показал два сообщающихся водоема, где жители микрорайона летом отдыхают, купаются. Также на ставках рыбачат – рыба есть, но ее мало. Есть и маленький искусственный водопад, образованный в месте перелива. Отсюда видны терриконы, в том числе самый высокий террикон Донецка – шахты Челюскинцев.

Сам микрорайон небольшой, хотя многоквартирные двухэтажки здесь имеются. А за частным сектором, через поля – уже Марьинка и Красногоровка, это подконтрольная украинским властям территория.