В Донецкой ОГА рассказали, как работает транспорт в «красной зоне» карантина

На Донетчине транспорт функционирует с соблюдением противоэпидемических требований, в «красной зоне» – с запретом посадки пассажиров. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 октября, на брифинге по ситуации с коронавирусом сообщил директор департамента базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации Артем Литвинов.

Он напомнил, что Славянский район попал в «красную зону» по карантину.

«Через Славянский район у нас курсирует около 32 транспортных маршрутов. Поэтому ситуация может напоминать ту, которая была у нас весной. То есть транспортные средства имеют право высаживать, но не имеют права подбирать пассажиров на этих промежуточных станциях. О работниках, которые едут на свои рабочие места, должен побеспокоиться работодатель и обеспечить их или служебным транспортом, или организовать нерегулярные перевозки, то есть по заказу. Когда предприятия нанимал транспорт, который подвозил только сотрудников предприятий», – сказал Литвинов.

Он подчеркнул, что такие перевозки должны осуществляться только с соблюдением всех противоэпидемических требований: масочный режим, количество людей по количеству мест не больше, чем указано в техпаспорте транспортного средства и прочее.

По информации ОГА, за неделю в области было продезинфицировано 6 033 единицы транспорта, ежедневно дезинфицируются 700 транспортных средств, по нескольку раз на день, на конечных остановках.

Напомним, в Славянском районе, который попал в «красную» карантинную зону, наибольшее число заболевших коронавирусом приходится на город Николаевка и на Черкасскую ОТГ. При этом сам город Славянск остался в «оранжевой» зоне.