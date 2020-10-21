«Врачи мира» помогут обучить медперсонал для работы с больными COVID-19 на Луганщине

«Врачи мира» помогут с обучением младшего медицинского персонала, который будет работать с больными COVID-19 на Луганщине. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Филиал Ассоциации «Врачи мира / MdM» сейчас занимается поставками медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты в 5 опорных больниц области, которые оказывают помощь больным коронавирусом.

Также организация материально поддерживает медработников, участвующих в программе отслеживания контактов больных коронавирусом, и обеспечивает логистическую поддержку – подвоз тестов в центры первично-медицинской помощи. Прогнозируется, что во время второй волны пандемии будет большая наполненность больничных мест, так что «Врачи мира» будут формировать другие виды поддержки медицинских учреждений.

В ходе встречи с председателем Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем представители организации попросили поддержки – медицине сейчас не хватает человеческих ресурсов. «Мы считаем необходимым привлечение младшего медицинского персонала – интернов», – отметили представители «Врачей мира».

Сергей Гайдай сообщил, что вопрос привлечения к работе интернов уже отработан. «Что касается помощи в обучении интернов – это для нас также важно, и мы пойдем навстречу, все, что нужно от областной государственной администрации, мы сделаем быстро. Мы понимаем, что сейчас вторая волна достаточно быстро распространяется, растет количество инфицированных. Самая большая проблема сейчас – это то, что врачи "выходят из строя". Мы действительно уже сделали пересчет интернов. Ваше общение с ними очень необходимо», – отметил губернатор.

«У нас пока ориентировочно есть 69 интернов, которые могли бы быть привлечены, но не все они соглашаются работать, поскольку понимают, что это смертельно опасная болезнь. Возможно, курсы обучения помогут увеличить процент людей, которые согласятся работать. Поэтому надо понимать, который будет избран формат обучения», – добавил глава области.

По словам представителей организации, «Врачи мира» не исключают возможность материальной поддержки медиков в качестве поощрения.

Сергей Гайдай также отметил важность дальнейшей помощи в виде средств индивидуальной защиты. «Оборудование, которое поступает в область, сразу распределяют по территориям, и с этим проблем нет. На базе областной администрации создан отдельный фонд. Но необходимо понимать, что из-за быстрого распространения COVID-19 в больницах есть определенные дефициты со средствами индивидуальной защиты, и именно из этого фонда область быстро выделяет все необходимое», – сказал он.

В пресс-службе также напомнили, что за последние полгода «Врачи мира» передали медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты на полмиллиона евро, и планируют продолжить работу в этом направлении.