Хотят говорить с Меркель: Оппозиционеры требуют допустить их к выборам в «Л-ДНР»

После 25 октября, когда в Украине пройдут местные выборы, представители «ДНР» хотят обратиться к трем лидерам «нормандской четверки» с требованием провести в обеих «республиках» местные выборы – при участии международных наблюдателей, но «без Украины». Выборы планируют организовать в 2021 году. Об этом говорилось на одном из заседаний оппозиционной в «Л-ДНР» партии «Республиканская партия Донбасса» («РПД»), которую возглавляет один из основателей «ДНР» Андрей Пургин.

В частности, планируют обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Франции Эммануэлю Макрону.

В связи с тем, что в «ДНР» отказали в регистрации новой партии (и вскоре откажут в «ЛНР»), Пургин опасается, что его политсилу не допустят к местным выборам в «республиках». У него пока нет информации о том, на когда намечены местные выборы в «Л-ДНР» и по каким правилам они пройдут. «Как вы понимаете, здесь первична "нормандская четверка", и именно от нее это зависит. Но я предполагаю, что это, скорее всего, 2021 год, возможно, весна или лето, но это 2021 год. Понятно, что затяжка процесса далее практически невозможна», – прокомментировал Пургин.

В этой связи он и решил выступить с официальным обращением к трем лидерам «нормандской четверки». «С требованием о проведении местных выборов в ДНР / ЛНР, как механизма реализации базовых прав человека на территории непризнанных республик, но без участия Украины. (Поскольку Украина от проведения местных выборов на территории, которую они называют ОРДЛО, вопреки подписанному "Комплексу мер", отказалась). Признание итогов местных выборов, по существу означает признание ДНР / ЛНР, местного уровня власти республик», – передает смысл заседания «Республиканской партии Донбасса» блогер «Донецкий абориген».

Пушилин заявляет, что у его оппозиционной команды в «Л-ДНР» достаточно разветвленная сеть лидеров общественного мнения (ЛОМ), благодаря которым он планирует победить на этих выбоах. Если же его партию не допустят к избирательному процессу, то политсила будет считать такие выборы недействительными. Впрочем, таким же образом «республиканские» оппозиционеры оценивают и прежние «выборы» в «Л-ДНР».

«Если выборы будут транспарентные и свободные, значит, мы добьемся регистрации и будем участвовать в этих выборах, имея довольно разветвленную на сегодняшний день сетевую структуру из ЛОМов, административного и ополченческого актива, которые готовы с нами идти. Если выборы не будут транспарентными, и будет узурпация с сужением политического поля до исчезновения политики как таковой, то тогда, безусловно, эти выборы нельзя будет назвать выборами. Точно так же, как и прошедшие выборы нельзя назвать выборами, потому что на них отсутствовала какая-либо альтернатива», – заявил Пургин.

Ранее он сообщал, что «РПД» как партийная структура создается под местные выборы в «ДНР» и «ЛНР», с последующим постоянным участием в политической жизни Донбасса. «Все провластные политические структуры готовятся к местным выборам. И, безусловно, мы как политическая структура хотим участвовать в местных выборах и будем делать для этого все возможное… На сегодняшний день никто не понимает, кто и по какому принципу распоряжается, скажем, землей города Донецка: выделяются участки, идет хаотичная застройка, вырубаются деревья и т. д. На местах существует огромное количество проблем, которые ждут своего решения…», – говорил лидер «РПД» в одном из интервью.

Как сообщалось ранее, в октябре 2020 года в «ДНР» и «ЛНР» создали оппозиционную политическую силу «Республиканская партия Донбасса». Одна из идеологических задач – противостояние действующей «власти». Однако «минюст ДНР» отказал в регистрации партии. 14 октября документы на регистрацию подали в «минюст ЛНР», но исход, скорее всего, будет аналогичным.