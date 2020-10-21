Запугивают запретом выезда: В «ЛНР» проводят насильственную «мобилизацию»

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила факты принудительного склонения жителей временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области к участию в незаконных вооруженных формированиях «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Во время досудебного следствия установлено, что главари боевиков заставляют местных жителей вступать в незаконные вооруженные формирования. Для этого они создают искусственные препятствия при трудоустройстве. Также злоумышленники втягивают мирных жителей в свои группировки через запрет выезда на подконтрольную украинской власти территорию, в том числе для получения социальных выплат. Отказ от постановки на "военный учет" является поводом для дискриминации и репрессий», – говорится в сообщении.

Оперативники СБУ задокументировали факт силового вовлечения местного жителя в ряды НВФ. Через угрозы и запугивания мужчину заставляли становиться на учет в так называемом «военкомате ЛНР» и принимать «присягу».

В СБУ подчеркивают, что принудительный характер «мобилизационных процессов» на временно неподконтрольной украинской власти территории нарушает нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех виновных лиц.