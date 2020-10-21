А не то отключат: В Донецкой ОГА пояснили ситуацию с договорами на поставку газа населению

Если до 1 декабря 2020 года жители не заключат договор с любым трейдером на доставку газа, то оператор распределения ПАО «Донецкоблгаз» сможет их просто отключить от поставки газа. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 октября, на брифинге рассказал директор Департамента базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации Артем Литвинов.

Он напомнил, что с 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения. Это означает, что каждый бытовой потребитель газа может выбрать поставщика газа.

«На сегодняшний день что произошло в области. При условии новосозданного рынка газа поставщик газа для потребностей населения в области ПАО "Донецкоблгаз" должен был закупить у любого трейдера газ для потребностей населения на август-сентябрь месяц. Это не состоялось, и бытовые потребители автоматически перешли к поставщику газа "последней надежды" (кратко называется ПОН). На сегодняшний день ПОН является ООО "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України". Срок нахождения бытовых потребителей у ПОНа – 60 дней», – сказал Литвинов.

То есть до 1 декабря 2020 года каждый житель области должен заключить договор с любым трейдером в Украине.

«Это возможно сделать на специализированных сайтах, таких, как "Газотека", на котором находится более 45 газотрейдеров, и вы можете выбрать любого трейдера, заключив онлайн-соглашение. Всю эту информацию мы разместим», – добавил директор департамента ОГА.

Он также отметил, что за потребленный газ сейчас население будет получать две платежки. Одна будет за потребленный газ «Нафтогаз України», а вторая – за распределение, за транспортировку или за доставку.