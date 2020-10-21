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Двухкомнатные: В Авдеевке приобрели квартиры для переселенцев

21.10.20 15:22
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Авдеевке (Донецкая обл.) для внутренне перемещенных лиц были приобретены 4 квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Авдеевской военно-гражданской администрации.

«24.09.2020 и 19.10.2020 года состоялся конкурс на приобретение жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенных лиц в городе Авдеевка Донецкой области. В настоящее время, военно-гражданской администрацией города Авдеевка Донецкой области приобретены (на вторичном рынке) 4 двухкомнатные квартиры. По результатам рассмотрения на заседании комиссии, будет осуществлено распределение жилых помещений из фонда жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц в городе Авдеевка», – говорится в сообщении.

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