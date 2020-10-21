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На Луганщине вызванные COVID-19 осложнения привели к смерти мужчины и трех женщин

21.10.20 15:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине за сутки 4 человека с COVID-19 умерли. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 70-летняя женщина из Лисичанска, 65-летний мужчина, проживавший в Меловском районе, и две женщины, проживавшие в Попаснянском районе – 71 год и 82 года.

Зафиксированы еще 110 случаев инфицирования коронавирусом.

География выявленных заболеваний:

  • город Северодонецк – 22,
  • Лисичанск – 17
  • Рубежное – 9,
  • Беловодский район –2,
  • Белокуракинский – 6,
  • Кременской – 6,
  • Новоайдарский – 6,
  • Новопсковский – 3,
  • Попаснянский – 2,
  • Сватовский – 4,
  • Станично-Луганский – 2,
  • Старобельский – 15,
  • Троицкий – 16.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 2 686 человек, из них:

  • выздоровели – 877 человек;
  • лечатся – 1 760 пациентов (213 – стационарно, 1 547 – амбулаторно);
  • умерли – 49 человек.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 59,2%», – отметили в облгосадминистрации.

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