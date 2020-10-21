На Луганщине вызванные COVID-19 осложнения привели к смерти мужчины и трех женщин

На Луганщине за сутки 4 человека с COVID-19 умерли. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 70-летняя женщина из Лисичанска, 65-летний мужчина, проживавший в Меловском районе, и две женщины, проживавшие в Попаснянском районе – 71 год и 82 года.

Зафиксированы еще 110 случаев инфицирования коронавирусом.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 22,

Лисичанск – 17

Рубежное – 9,

Беловодский район –2,

Белокуракинский – 6,

Кременской – 6,

Новоайдарский – 6,

Новопсковский – 3,

Попаснянский – 2,

Сватовский – 4,

Станично-Луганский – 2,

Старобельский – 15,

Троицкий – 16.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 2 686 человек, из них:

выздоровели – 877 человек;

лечатся – 1 760 пациентов (213 – стационарно, 1 547 – амбулаторно);

умерли – 49 человек.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 59,2%», – отметили в облгосадминистрации.