На Луганщине вызванные COVID-19 осложнения привели к смерти мужчины и трех женщин

На Луганщине за сутки 4 человека с COVID-19 умерли. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 70-летняя женщина из Лисичанска, 65-летний мужчина, проживавший в Меловском районе, и две женщины, проживавшие в Попаснянском районе – 71 год и 82 года.
Зафиксированы еще 110 случаев инфицирования коронавирусом.
География выявленных заболеваний:
- город Северодонецк – 22,
- Лисичанск – 17
- Рубежное – 9,
- Беловодский район –2,
- Белокуракинский – 6,
- Кременской – 6,
- Новоайдарский – 6,
- Новопсковский – 3,
- Попаснянский – 2,
- Сватовский – 4,
- Станично-Луганский – 2,
- Старобельский – 15,
- Троицкий – 16.
За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 2 686 человек, из них:
- выздоровели – 877 человек;
- лечатся – 1 760 пациентов (213 – стационарно, 1 547 – амбулаторно);
- умерли – 49 человек.
«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 59,2%», – отметили в облгосадминистрации.