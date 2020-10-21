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До 1,4 тыс. случаев в неделю: В «ЛНР» растет заболеваемость пневмонией

21.10.20 15:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» медики каждую неделю фиксируют до 1 тыс. 400 случаев заболевания пневмонией. Об этом сегодня, 21 октября, сообщил «главный государственный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко, передают местные интернет-ресурсы

«На данный момент по территории всей республики отмечен рост заболеваемости. В первую очередь – это пневмония в количестве до 1 тыс. 400 человек еженедельно», – сказал Докашенко.

По его словам, при этом в «республике» сохраняются высокие уровни заболеваемости коронавирусной инфекцией, острыми респираторными вирусными инфекциями.

Напомним, всего по состоянию на 09:00 21 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 1 358, из них: выздоровел – 1 031 человек; умерли – 64 человека.

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