До 1,4 тыс. случаев в неделю: В «ЛНР» растет заболеваемость пневмонией

В «ЛНР» медики каждую неделю фиксируют до 1 тыс. 400 случаев заболевания пневмонией. Об этом сегодня, 21 октября, сообщил «главный государственный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко, передают местные интернет-ресурсы

«На данный момент по территории всей республики отмечен рост заболеваемости. В первую очередь – это пневмония в количестве до 1 тыс. 400 человек еженедельно», – сказал Докашенко.

По его словам, при этом в «республике» сохраняются высокие уровни заболеваемости коронавирусной инфекцией, острыми респираторными вирусными инфекциями.

Напомним, всего по состоянию на 09:00 21 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 1 358, из них: выздоровел – 1 031 человек; умерли – 64 человека.