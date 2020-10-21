Долги по зарплатам – 5 месяцев: В «ДНР» бастуют Енакиево, Макеевка и Донецк

В «ДНР» на металлургических предприятиях очередной кризис с выплатами зарплат, залодженность на предприятиях – 4-5 месяцев. В начале октября прошли митинги на Енакиевском металлургическом заводе. Волна возмущений прошла и на Макеевском меткомбинате, и на Донецком металлургическом заводе.

Так, директор Макеевского металлургического завода вынужден был даже написать расписку с графиком погашения задолженностей.

«Директор пообещал выдать заработную плату, на этот раз даже расписку написал, что в среду (21 октября) отдадут полностью остаток июля, а в субботу (24 октября) – какой-то процент августа. Этот документ – график выплат задолженностей рабочим Макеевского металлургического завода. Только при его соблюдении коллектив предприятия согласился обеспечить бесперебойный выпуск продукции», – сообщают в соцсети рабочие.

Так, согласно обещанному графику:

20-21 октября – выплата 46% за июль (по состоянию на середину 21 октября – денег пока нет);

до 25 октября – 15-20% за август;

до конца октября – погашение всей задолженности за август;

до конца ноября – погашение всей задолженности за сентябрь.

Однако, обещанных первых выплат сотрудники меткомбината не получили, поэтому вчера, 20 октября, начали забастовку. «В Макеевке полностью остановился металлургический завод (филиал №3 ЗАО Внешторгсервис). Рабочие отказались выполнять свои обязанности, так как руководство не выполнило их требования. 20-21 октября должна состояться выплата 46% долга по зарплате за июль 2020 года», – сообщают рабочие.

Также 20 октября было обозначено крайней датой выплаты задолженности и рабочим Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ). После «мирной сходки» металлургам пообещали отдать долги за июль и август текущего года. «Обещанного не случилось, и ни один сотрудник 20 октября не вышел на работу в ночную смену. Отчаявшись получить кровные заработанные, рабочие ЕМЗ перегородили все подъезды к предприятию бетонными блоками», – отмечается в соцсетях.

На Донецком метзаводе (ДМЗ) МЗ последнюю зарплату работникам предприятия выплатили за май. Люди массово пишут заявления на расчет. При этом предприятие не только градообразующее по «налогам», но и обеспечивает теплом близлежащие микрорайоны. «А зима близко: роддом № 6 (где сейчас сделали стационар для ковид), исполком Ленинского района и тюрьма останутся без отопления. По этому поводу профсоюзная ячейка предприятия обратилась к главе ДНР Пушилину с просьбой повлиять на ситуацию. Реакции Пушилина до сих пор нет, как и зарплат тоже нет!!!», – возмущаются дончане.

Вскоре к бунту металлургов «ДНР» могут присоединиться коллеги из «ЛНР». Там тоже есть долги на металлургических предприятиях Алчевска и Стаханова (после декоммунизации – Кадиевка). Ведь промышленностью «ЛНР» такде руководит российско-южноосетинское предприятие –прослойка «Внешторгсервис». «Руководство "Внешнеторгсервиса" выплатило Стахановскому заводу ферросплавов и Алчевскому металлургическому комбинату – 10% долга за июль, чтобы сдержать протестные настроения в среде рабочих», – обосновывают возможные протесты металлурги.