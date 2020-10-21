Кредиты под проценты: Что такое МВФ и зачем он нужен Украине

Международный валютный фонд (МВФ) – это такая финансовая «скорая помощь» для стран, переживающих кризис (экономический спад, обесценивание национальной валюты, отток капитала и др.) Деньги предоставляются в долг, под проценты, на несколько лет. Сразу четко расписывается график возвращения заимствований, передает «АКМЦ».

Главным условием финансовой поддержки от МВФ является проведение структурных реформ, которые должны стабилизировать экономику страны. К тому же, нужно быть официальным членом Международного валютного фонда и вносить в него взносы.

Так, членами МВФ, которые участвуют в его работе и делают взносы в него, являются 189 стран-членов ООН, в том числе Украины. Квоты стран-членов зависят от размера их экономик и вычисляются по четырем показателям:

валовой внутренний продукт;

открытость;

стабильность;

резервы.

В рамках своих квот страны имеют право занимать деньги в Фонде. Украина также имеет свою квоту в сумме 2 миллиарда долларов, по которой определяется объем доступа к финансированию и стоимость кредитов. Для сравнения – квота США составляет 83 миллиарда долларов.

Кредиты МВФ являются одними из самых дешевых (по сравнению с другими финансовыми институтами) – для Украины они составляют 2-3%. Правда, для стран, чьи взносы в Фонд гораздо выше, кредиты дешевле.

Чтобы получить помощь, страна согласовывает с МВФ Меморандум о сотрудничестве. В нем содержатся предложения правительства о том, как достичь макроэкономической стабильности и сбалансированной финансовой системы. Иногда это – рекомендации провести конкретные реформы.

Так, заем МВФ в сложные для Украины 2014 -2015 годы был направлен на сдерживание экономического кризиса и стабилизации банковской системы. В то же время от страны ждали выполнения определенных обязательств. В частности:

сократить дефицит бюджета;

начать борьбу с коррупцией;

проведение пенсионной реформы, что привело к повышению пенсионного возраста;

энергетическая реформа – что заставило правительство увеличить цену на газ и электроэнергию для населения.

Однако были и такие требования МВФ, которые положительно воспринимались обществом. Например, налоговая, банковская и антикоррупционная реформы.

Выполнение требований МВФ и получения траншей от него служит ориентиром для других международных кредиторов, правительств других стран, а также для внутренних и внешних инвесторов, что ситуация в стране остается стабильной, а правительство успешно воплощает утверждены реформы.

Всего за все время сотрудничества с МВФ, начиная с 1994 года, Украина получила более 30 млрд долл. Все эти годы государство исправно возвращала долги.

В этом году выплаты по нашим кредитам составляют около 1,4 млд долл., в том числе и 280 млн долл. процентных платежей.

Стоит отметить, что финансовой помощью Международного валютного фонда пользуются многие страны, поэтому все они являются должниками. В том числе и богатые страны – США, Япония, Германия и даже Швейцария. Обычной практикой является то, что страна отдает старый долг, привлекая новый заем. Никто, и Украина тоже, не погашает долг деньгами налогоплательщиков. И только проценты по долгу уплачиваются из госбюджета.