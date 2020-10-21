Крыша – из камыша: В Константиновке ветеран АТО живет в мазанке (Видео)

В Константиновке (Донецкая обл.) 60-летний ветеран АТО Геннадий Попелюский живет в мазанке. Он ее строит сам. Стены дома – из соломы, крыша – из камыша. Планируется, что дом будет 2-этажным.

«Простенки будут из вагонки, в середине – лотки из под яиц. Камин будет отапливать 4 комнаты», – рассказывает он.

Около дома Геннадий мечтает разбить сад и создать пасеку. При этом у него уже есть свое фермерское хозяйство – гектар шиповника. Высадить 7 тысяч кустов ему помогли побратимы. Свою продукцию ветеран сдает в кооператив, через который она поставляется на европейский рынок.

«У меня шиповник сортовой, т.е. специальные сорта. Мне прислали 3 сорта шиповника – чуть-чуть покрупнее, но он уже окультуренный. Посадили кусты с учетом механизированного сбора – в 3 ряда, между которыми расстояние по 50 см», – говорит фермер.

Для механизированного сбора шиповника необходима спецтехника. Приобрести ее Геннадий планирует за грантовые средства. Но даже если не получит грант, то свой бизнес не оставит и найдет иной способ привлечь финансирование.

Геннадий воевал на Донбассе в составе 72-й отдельной механизированной бригаде «Черных запорожцев».

Как сообщалось ранее, Геннадий Попелюский получил 2 гектара земли и заложил первую в Донецкой области плантацию шиповника. Землю сдавал для анализа в лабораторию, чтобы убедиться, что она подходит для выращивания такой культуры. Однако первоначально хотел выращивать грецкий орех.