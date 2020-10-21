Шпалы еще деревянные: Из-за износа путей поезда в Украине ездят все медленнее (Видео)

Из-за изношенных путей «Укрзализныци» поезда перевозят пассажиров и грузы все медленнее. Так, за годы время в дороге стало на 20 минут больше на одном и том же расстоянии, передает ТК «Украина».

В теории максимальная скорость электровоза составляет 110 км / ч, реальная – 60, а то и 40. Разгоняться нельзя, потому что пути могут не выдержать.

Александр уже 22 года работает помощником машиниста. Он до сих пор поражен состоянием путей «Укрзализныци», в частности в Киевской области. Отмечает, что прогресс сюда не дошел: вместо железобетонных лежат деревянные шпалы. «Не прослужит столько, сколько сможет прослужить железобетонная. Это у нас, ну, максимум середина ХХ века. Ну, куда это годится?», – акцентирует железнодорожник.

«Укрзализныця» официально заявила: каждую третью шпалу или рельсу нужно менять или рихтовать. Но делать это не слишком торопятся. За полгода отремонтировали чуть более 7 километров путей из 9 тысяч, которые надо привести в порядок. Всего в «Укрзализныце» – 26 651 км главных путей находятся в эксплуатации.

Одна из причин затягивания процесса обновления: тендеры длятся долго – месяц. А объявляют конкурс для подрядчиков железнодорожники только когда у компании есть бюджет. В этом году его приняли в конце июля. В то же время строительный сезон длится с апреля по октябрь-ноябрь.

Кроме того, в компании говорят, что не хватает денег. То, что зарабатывают на перевозке грузов, железнодорожники тратят на пассажиров. Хотя за них должно доплачивать государство – как за рубежом. Сделать так планирует и новое руководство. По крайней мере, обещает создать эффективное предприятие, которым будут гордиться. Для этого хотят разделить «Укрзализныцю» на несколько компаний, чтобы одна возила пассажиров, другая – грузы.

«Сейчас мы видим, что структура непрозрачна, неэффективна. Когда мы говорим о разделении компаний, тогда грузовые перевозки зарабатывают на себе, и прибыль от этого вкладывается в инфраструктуру, в обновление подвижного состава УЗ. Пассажирские перевозки финансирует УЗ, а также государство», – говорит Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины 2016–2019 годов.

Если железная дорога перестанет платить налог на землю под путями, то будет иметь плюс 4 млрд грн в год. За рубежом этого сбора у железнодорожников нет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Украина»