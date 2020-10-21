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За неоформленных сотрудников: На Донетчине руководить налоговой требовала взятку

21.10.20 17:51

В Донецкой области заместитель начальника одного из управлений налоговой службы вымогала взятку у предпринимателя, сотрудники которого работали без официального оформления. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает Главное бюро расследований.

Следствием установлено, что в июне 2020 года замначальника управления ГНС требовала и получила от предпринимателя взятку в сумме 20 тыс. грн. За эти деньги она обещала «не замечать» нарушений по оформлению трудовых отношений с наемными работниками, провести формально проверку и не препятствовать работе заведения. Предприниматель передал деньги через «доверенное лицо» – бывшую сотрудницу налоговой.

11 июня после получения денег следователи ГБР задержали замначальника управления и ее посредницу.

В итоге, сотрудница налоговой службы обвиняется в получении должностным лицом взятки, а ее сообщница – в пособничестве в этом (ч. 3 ст. 368 УК Украины и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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