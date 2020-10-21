На Донетчине семейные врачи не получают доплаты за лечение больных с COVID-19

В Украине семейные врачи, которые лечат пациентов с COVID-19, не получают государственных доплат. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 октября, рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Он отметил, что доплаты медикам, обслуживающим пациентов с COVID-19, производит Национальная служба здоровья Украины. На первичном уровне медобслуживания такие доплаты получают лишь мобильные бригады, которые выезжают на дом к пациентам.

«Если руководство области, района, города считают целесообразным, они осуществляют доплату и семейным врачам за счет денег своих бюджетов», – добавил Педенко.

Как сообщалось ранее, надбавки в 300% к окладам за лечение коронавирусных больных в Украине получают только 4 категории медиков, которые непосредственно контактируют с ними:

сотрудники экстренные медицинские помощи («скорой помощи»);

медики опорных больниц по лечению COVID-19;

стационарные учреждения, в которых лечатся больные COVID-19;

мобильные бригады, которые выезжают к пациентам с подозрением и зараженным COVID-19.

Согласно протоколам, семейные врачи должны лечить коронавирусных пациентов, находящихся на амбулаторном режиме, по телефону. Т.е. бесконтактно. При этом по факту к таким медикам на прием приходят пациенты, у которых уже возможен коронавирус.