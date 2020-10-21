В ДонОГА пояснили, попал ли туристический Святогорск в «красную» зону

В Донецкой области с 19 октября Славянский район относится к «красной» карантинной зоне. При этом город Славянск – к «оранжевой».Рядом со Славянском находится туристический город Святогорск, знаменитый своей Свято-Успенской Святогорской лаврой. Но до сих пор нет четких разъяснений – к какой карантинной зоне относится Святогорск, передают «Донецкие новости».

«Могу ответить лишь за здравоохранение. Здравоохранение города Святогорска подчиняется городу Славянску. В остальном – я не знаю», – сообщил сегодня, 21 октября, в ходе брифинга представителей Донецкой облгосадминистации начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко.

Отметим, что административно Святогорск подчинен Славянскому городскому совету, что дает основания говорить о действии «оранжевой» зоны для этого туристического города.

Кроме того, в Святогорске сложилась проблема – у работников сферы образования, которые выходят из отпуска, требуют справки по отсутствию COVID-19. Есть прецеденты, когда сотрудников не допускают к работе без тестирования, даже когда показаний к проведению тестов нет. «Справку никто не имеет права требовать. Нет таких норм закона», – пояснил Педенко.

Напомним, в Славянском районе, который с 19 октября попал в «красную» карантинную зону, наибольшее число заболевших коронавирусом приходится на город Николаевка и на Черкасскую ОТГ. При этом сам город Славянск остался в «оранжевой» зоне.

«Красная» зона предполагает 9 запретов, из которых в Славянском районе частично не ввели только два – по работе транспорта и социальных учреждений. Внутри населенных пунктов работает городской транспорт, остальные перевозчики (межгородские, межобластные, всеукраинские) в «красной» зоне имеют право лишь высаживать пассажиров, но не принимать их в салон. Через Славянский район сейчас курсирует около 32 транспортных маршрутов.