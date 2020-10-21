Разъяснения юристов: Что будет с пенсиями переселенцев после 1 ноября

В связи с тем, что срок действия пенсионных карт «Ощадбанка» для переселенцев продлен до 1 ноября, многие опасаются, что со следующего месяца прекратятся начисления пенсий. Особенно обеспокоены этим пенсионеры, которые находятся в «Л-ДНР». Среди них распространяют слух, что следует пройти идентификацию в Пенсионном фонде Украине, приехав лично, иначе после 1 ноября выплаты будут приостановлены. Однако данная информация не соответствует действительности. Об этом рассказали юристы общественной организации «Донбасс SOS».

Юристы напомнили, что согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается:

принятие решения об отмене действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ) на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства, «которая дает разумные основания полагать, что ВПЛ вернулось к покинутому месту постоянного проживания»;

остановка «Ощадбанком» расходных операций по текущему счету ВПЛ при отсутствии прохождения физической идентификации.

Это означает, что пенсионерам не следует волноваться о приостановке выплат пенсии:

в связи с нахождением в «Л-ДНР» более 60 дней;

при отсутствии возможности прохождения физической идентификации в «Ощадбанке».

На данный момент карантин в Украине продлен до 31 декабря 2020 года (Постановление Кабинета министров Украины № 956 от 13.10.2020).

Если возникли вопросы – правозащитники рекомендуют обращаться на «горячую линию» организации «Донбасс SOS» 0-800-30-911-0, либо искать полезные материалы в мобильном приложении «Твоє право».