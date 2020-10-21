На Луганщине угольщики похитили 14 миллионов, «спасая» затопленную шахту

В Луганской области руководители угольного объединения ГП «Первомайскуголь» с помощью коррупционной схемы похитили более 14 млн грн, которые выделялись ликвидацию последствий подтопления шахты «Золотое» (г. Золотое). Об этом сообщает Главное бюро расследований.

Отмечается, что в схеме участвовали 4 должностных лица:

и.о. генерального директора ГП «Первомайскуголь»;

директор шахты «Золотое», которое входит в состав ГП;

директоры двух коммерческих компаний.

Так, в 2017 году в Первомайско-Стахановском угледобывающем регионе Луганщины сложилась критическая ситуация с затоплением шахт «Первомайская» и «Голубовская». Эти предприятия до войны входили в состав объединения «Первомайскуголь», но с 2014 года расположены на территории, которая сейчас контролируется «ЛНР».

При этом в течение 2015-2016 годов «республиканцы» на этих шахтах не откачивали воду. Шахты «Первомайская» и «Голубовская» имеют гидравлическую связь с шахтой «Золотое», которая находится на подконтрольной Украине территории. В результате уровень воды на шахте «Золотое» увеличился. «При таких обстоятельствах возник риск наступления чрезвычайных ситуаций – разрушение сооружений, оползней, оседание земной поверхности, загрязнение питьевых водозаборов рудничными водами и потеря полезных ископаемых», – пояснили в ГРБ.

Для предотвращения техногенной катастрофы Кабмин в 2018 году выделил десятки миллионов гривен для проведения необходимых работ на шахте «Золотое». Распорядителем этих средств определили ГП «Первомайскуголь».

Закупки проводили с переговорной процедурой, поэтому госпредприятие выбрало генерального подрядчика по самостоятельно определенным критериям без тендера. Им оказалась коммерческая компания, которая, в свою очередь, после получения контракта с ГП «Первомайскуголь», заключила договор с другой – на условиях субподряда. Однако по факту работы выполняли сотрудники шахты «Золотое».

Следствие установило, что руководители объединения, шахты и двух частных компаний действовали в сговоре. В результате, госпредприятие «Первомайскуголь» перечислило шахте «Золотое» 33 млн грн, из которых более 14 млн грн осели на счетах двух частных компаний. Хищение еще почти 3,5 млн грн удалось предотвратить.

«В рамках досудебного расследования собраны доказательства того, что цены на отдельные материалы были завышены почти вдвое, а часть работ, которые были оплачены из средств государственного бюджета, выполнена не была», – отмечают следователи.

В итоге, 19 октября 2020 года правоохранители четырем лицам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Украины: