Полицейский психолог рассказала, как женщины Донетчины издеваются над мужчинами

С начала года в Донецкой области в отношении 79 мужчин было совершено домашнее насилие. Но истинная статистика, скорее всего, больше, т.к. мужчины редко заявляют в полицию об агрессии со стороны, например, супруги. Об этом рассказала начальник отдела психологического обеспечения полиции Донецкой области, подполковник Оксана Камчатная.

«Обычно мужчины не обращаются за помощью, ведь не хотят столкнуться с общественным осуждением. Тема считается табуированной, поэтому часто мужчины-жертвы остаются с проблемой один на один», – сказала она.

При этом в Мирнограде полиция привлекла к уголовной ответственности женщину-агрессора. Нарушительница неоднократно совершала насилие в отношении мужа и четырех несовершеннолетних детей.

Оксана Камчатная перечислила наиболее распространенные виды насилия над мужчинами со стороны женщин:

психологическое насилие: преследование, травля, унижение и шантаж;

экономическое насилие: обвинения в низких заработках, сокрытии доходов, самостоятельном принятии большинства финансовых решений;

использование детей для установления контроля над партнером: насилие над детьми как средство шантажа мужа, борьба за родительские права с использованием манипуляций над детьми, унижения мужа перед детьми.

бытовое насилие: пренебрежение хозяйственными обязанностями, отторжение, невнимание, лишения заботы. Данная форма насилия особенно разрушительна в ситуациях, когда человек находится в беспомощном состоянии из-за болезни или травмы, когда ему необходима постоянная посторонняя помощь.

физическое насилие, особенно, если женщина склонна к злоупотреблению алкоголем, который снижает уровень контроля и страха перед мужчиной.

«Безусловно, каждый случай проявления агрессивного поведения женщины индивидуален. На психологическое и физическое состояние женщины влияет очень много факторов. Психика женщины более уязвима к негативным факторам, чем у мужчин, что приводит к изменениям в поведении», – отметила полицейский психолог.

По ее наблюдениям, любая женщина-агрессор – это в прошлом жертва, которая пострадала от своего близкого окружения. «То есть была ситуация, при которой женщина не имела возможности транслировать свои чувства, эмоции, ценности. И теперь, чтобы не допустить повторной травматизации, она выстраивает безопасные отношения с окружающим миром для своей психики и душевного равновесия. Поэтому, не следует обвинять женщину в агрессивном поведении. Важно разобраться в причинах такого поведения и обратиться к специалисту за помощью», – пояснила Камчатная.

Она советует и мужчинам, и женщинам не замалчивать факты домашнего и иного насилия, не оставаться с проблемой наедине. Если же вы стали жертвой домашнего насилия, можно обратиться за помощью в полицию по телефону «102». Также можете анонимно и круглосуточно обратиться на «горячие линии» помощи:

Национальная «горячая линия» по противодействию домашнему насилию (Ла Страда): 116-123 (с мобильного), 0-800-500-335;

правительственная «горячая линия» для лиц, пострадавших от домашнего насилия: 15-47;

детская горячая линия: 116-111;

контактные номера помощи по отдельным городам Донецкой области можно найти по ссылке.

Всего с начала года на Донетчине мобильная группа реагирования выезжала на сообщения о фактах домашнего насилия более 3500 раз, почти половина из них подтвердились. Жертвами насилия стали 1121 женщины, 134 ребенка и 79 мужчин. Полицейские составили 449 срочных запретительных предписаний, 1096 административных протоколов и 97 уголовных производств.