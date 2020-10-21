Второй раз за 3 месяца: Начальника патрульной полиции Донетчины снова отстранили от должности

В Донецкой области опять отстранили от должности начальника Управления патрульной полиции Донетчины Михаила Вершинина, которого допустили к работе в сентябре после возмущений общественности.

Однако Донецкая областная прокуратура отстояла в суде требование о новом отстранении Вершинина.

«Судом удовлетворена апелляционная жалоба об отстранении от должности начальника Управления патрульной полиции в Донецкой области, который подозревается в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины)», – сообщила 16 октября пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, что в начале июля в Мариуполе в управлении патрульной полиции Донетчины прошли крупные обыски и задержания. Разоблачили командира взвода роты тактико-оперативного реагирования («ТОР»), двух его подчиненных и полицейского из управления патрульной полиции в Донецкой области. Их обвиняют в «крышевании» торговли наркотическими средствами, похищении людей, превышении власти и вымогательстве денежных средств.

Ввиду этих событий от должности был отстранен глава патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин. «Мое отстранение – это абсолютно законное действие, так как из-за событий с "ТОРом", должно быть проведено служебное расследование. Всегда в таких резонансных случаях отстраняют руководителя», – пояснял в июле глава патрульных.

Однако, в прокуратуре утверждают, что Вершинина подозревают в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Так, во время обыска в его кабинете, который провели 9 июля, правоохранители нашли в сейфе гранату Ф-1 и более тысячи патронов калибром 7,62 до автоматического оружия.

Отстранение Вершинина от должности вызвало широкий общественный резонанс, и после возмущений общественности, акций протеста и массой обращений в ведомства в сентябре начальник управления вновь приступил к выполнению своих обязанностей.