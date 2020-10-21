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Хотят стать врачами: В вузы Украины поступили свыше 1000 абитуриентов из «Л-ДНР»

21.10.20 20:55

По результатам вступительной кампании 2020 года в вузы Украины поступили почти 1500 абитуриентов с неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса и Крыма. Об этом сегодня, 21 октября, сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

По состоянию на конец августа для поступления в вузы воспользовались услугами образовательных центров:

  • «Донбасс-Украина» – 1008 поступающих из «ЛНР» и «ДНР»;
  • «Крым-Украина» – 321 абитуриент из аннексированного Крыма.

Голованчук отметила, что в этом году по сравнению с 2019-м, общее количество поступающих с неподконтрольных территория уменьшилась на 29%. Это прежде всего связано с влиянием пандемии, а также ограничениями, введенными со стороны «Л-ДНР» относительно пересечения линии разграничения на Донбассе.

Самый популярный выбор абитуриентов из Крыма, как и в прошлом году, – Таврический национальный университет им. Вернадского. Сюда вступили 30 человек.

Абитуриенты с неподконтрольного Донбасса чаще всего выбирали Восточноукраинский национальный университет им. Даля (переместился из Луганска в Северодонецк), его выбрал 131 поступающий.

Самый популярный факультет среди таких абитуриентов Крыма и Донбасса – медицинский.

Вместе с тем, количество поступающих в этом году еще может возрасти, ведь Министерство образования и науки продлило вступительную кампанию для абитуриентов с неподконтрольных территорий до 23 октября.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла изменения в закон «О высшем образовании», позволив абитуриентам с неподконтрольных Украине территорий поступать в украинские вузы без ВНО – по вступительным экзаменам в пределах установленных квот.

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