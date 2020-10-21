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Переселенцам и жителям «Л-ДНР»: Юристы предлагают бесплатную правовую помощь (Контакты)

21.10.20 21:13
Иллюстрация из открытого источника
Иллюстрация из открытого источника

Переселенцы, жители неподконтрольной Украине части Донасса, АР Крым и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения, могут получить бесплатную правовую помощь от юристов БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

В период карантина консультации можно получить в онлайн-режиме по следующим видам связи организации:

  • телефонная «горячая линия» – (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90 (пн-пт с 9:00 до 18:00);
  • электронная почта – vpl.pravo@r2p.org.ua;
  • через Facebook-страницу «Права на защиту».

Также можно самостоятельно найти ответы на интересующие вас вопросы в чат-ботах, которые создали юристы БФ «Право на защиту»:

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