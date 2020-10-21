Переселенцам и жителям «Л-ДНР»: Юристы предлагают бесплатную правовую помощь (Контакты)

Переселенцы, жители неподконтрольной Украине части Донасса, АР Крым и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения, могут получить бесплатную правовую помощь от юристов БФ «Право на защиту» («Право на захист»).
В период карантина консультации можно получить в онлайн-режиме по следующим видам связи организации:
- телефонная «горячая линия» – (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90 (пн-пт с 9:00 до 18:00);
- электронная почта – vpl.pravo@r2p.org.ua;
- через Facebook-страницу «Права на защиту».
Также можно самостоятельно найти ответы на интересующие вас вопросы в чат-ботах, которые создали юристы БФ «Право на защиту»:
- в Facebook – https://www.facebook.com/IDP.legal.aid (проект «Юридический советник для переселенцев) ;
- в Viber: https://chats.viber.com/idp_legal_advisor_bot ;
- в Telegram: https://t.me/IDP_advisor_bot .