В соборах и парках: Как в мире оборудуют полевые госпитали для больных COVID-19 (Фото)

Одной из главных проблем, с которой столкнулись страны в настоящее время пандемии коронавируса, – большое количество пациентов, которые одновременно поступают в больницы. Поэтому по всему миру строят временные госпитали. Дополнительные места оборудуют в выставочных центрах, соборах и парках, передает «Громадське радіо».
Полевые госпитали – это лечебные учреждения, которые создают для оказания медицинской помощи в так называемых «полевых условиях».
Первые экспресс-больницы появились в китайском Ухане, ставшем эпицентром распространения болезни. Их построили за 10 дней, работы продолжались круглосуточно. Суммарно они могли разместить до 2600 пациентов.
Вообще подобные «больницы» обустраивают в самых разных местах.
Так, в Бразилии временный госпиталь на 200 мест разбили на стадионе Пакаэмбу в Сан-Паулу, когда количество больных в стране превысило цифру 20 000.
В Лондоне первый в Великобритании полевой госпиталь для больных коронавирусом оборудовали еще в начале апреля всего за 9 дней в выставочном центре ExCel. Он способен принять до 4000 пациентов, которым нужен уход в палатах интенсивной терапии. К работе привлекали сотрудников Национальной службы здоровья, включая студентов-медиков, а также бывших врачей, медсестер и другой персонал из тех, кто уже на пенсии.
В Нью-Йорке полевой госпиталь на 68 коек 1 апреля открыли непосредственно в Центральном парке. Сделали это, чтобы ослабить нагрузку, в первую очередь, на две городские больницы из районов Бруклин и Квинс. В тот период именно эти районы больше всего страдали от вспышки эпидемии. Госпиталь состоит из 14 палаток.
Всего в каждом из 5-ти районов Нью-Йорка уже весной была как минимум одна временная больница. Также в качестве полевого госпиталя на 400 мест в городе использовали известный собор святого Иоанна Богослова вместе с его склепами.
Поскольку есть много больных коронавирусом, то уменьшается количество мест для лечения людей с другими болезнями. Так, в США госпиталь на 1000 коек для людей без коронавируса создавали на корабле ВМФ, стоявшем прямо на реке Гудзон.
Сейчас прогнозы относительно распространения коронавируса неутешительные и в Чехии. Поэтому в стране в ускоренном режиме возводят госпитали. На территории выставочного комплекса Летняны в Праге с участием армии началось строительство нового полевого госпиталя на 500 коек. Его должны построить за 10 дней. Для возведения используют местные ангары. В этом учреждении будут работать как военные, так и медицинские сотрудники.
В Польше полевой госпиталь для больных коронавирус развернут на Национальном стадионе в Варшаве.
Напомним, крупные внебольничные госпитали в Донецкой области планируют развернуть в Краматорске и в Мариуполе. Сейчас для этого подбирают инфраструктурные объекты.