В соборах и парках: Как в мире оборудуют полевые госпитали для больных COVID-19 (Фото)

Одной из главных проблем, с которой столкнулись страны в настоящее время пандемии коронавируса, – большое количество пациентов, которые одновременно поступают в больницы. Поэтому по всему миру строят временные госпитали. Дополнительные места оборудуют в выставочных центрах, соборах и парках, передает «Громадське радіо».

Полевые госпитали – это лечебные учреждения, которые создают для оказания медицинской помощи в так называемых «полевых условиях».

Первые экспресс-больницы появились в китайском Ухане, ставшем эпицентром распространения болезни. Их построили за 10 дней, работы продолжались круглосуточно. Суммарно они могли разместить до 2600 пациентов.

Вообще подобные «больницы» обустраивают в самых разных местах.

Так, в Бразилии временный госпиталь на 200 мест разбили на стадионе Пакаэмбу в Сан-Паулу, когда количество больных в стране превысило цифру 20 000.

Стадион в Сан-Паулу, Бразилия

В Лондоне первый в Великобритании полевой госпиталь для больных коронавирусом оборудовали еще в начале апреля всего за 9 дней в выставочном центре ExCel. Он способен принять до 4000 пациентов, которым нужен уход в палатах интенсивной терапии. К работе привлекали сотрудников Национальной службы здоровья, включая студентов-медиков, а также бывших врачей, медсестер и другой персонал из тех, кто уже на пенсии.

Полевой госпиталь в Лондоне

В Нью-Йорке полевой госпиталь на 68 коек 1 апреля открыли непосредственно в Центральном парке. Сделали это, чтобы ослабить нагрузку, в первую очередь, на две городские больницы из районов Бруклин и Квинс. В тот период именно эти районы больше всего страдали от вспышки эпидемии. Госпиталь состоит из 14 палаток.

Экспресс-больница в Центральном парке

Всего в каждом из 5-ти районов Нью-Йорка уже весной была как минимум одна временная больница. Также в качестве полевого госпиталя на 400 мест в городе использовали известный собор святого Иоанна Богослова вместе с его склепами.

Собор святого Иоанна Богослова, переоборудованный под временный госпиталь

Поскольку есть много больных коронавирусом, то уменьшается количество мест для лечения людей с другими болезнями. Так, в США госпиталь на 1000 коек для людей без коронавируса создавали на корабле ВМФ, стоявшем прямо на реке Гудзон.

Госпиталь на корабле ВМФ, на реке Гудзон

Сейчас прогнозы относительно распространения коронавируса неутешительные и в Чехии. Поэтому в стране в ускоренном режиме возводят госпитали. На территории выставочного комплекса Летняны в Праге с участием армии началось строительство нового полевого госпиталя на 500 коек. Его должны построить за 10 дней. Для возведения используют местные ангары. В этом учреждении будут работать как военные, так и медицинские сотрудники.

В Польше полевой госпиталь для больных коронавирус развернут на Национальном стадионе в Варшаве.

На Национальном стадионе в Варшаве идет строительство первой временной ковид-больницы

Напомним, крупные внебольничные госпитали в Донецкой области планируют развернуть в Краматорске и в Мариуполе. Сейчас для этого подбирают инфраструктурные объекты.