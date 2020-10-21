RU
Все новости

С автоголом: Как «Шахтер» обыграл «Реал» (Фото)

21.10.20 22:11

Сегодня, 21 октября, в рамках Лиги чемпионов УЕФА украинский «Шахтер» встречался с испанским «Реалом». Матч прошел в Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано. «Горняки» обыграли мадридцев со счетом 2:3.

«Шахтер» открыл счет на 29-й минуте. «Корниенко взял инициативу на себя, обыграл Милитао и Варана и в падении успел проткнуть мяч под удар Тете – он точен», – описывается ситуация в онлайн-трансляции на сайте ФК «Шахтер».

На 33-й минуте – у «Реала» автогол: «Тете обыгрывает визави и мощно пробивает – Куртуа парирует, но точно на Дентиньо, которого опережает Варан и срезает в свои ворота».

Очередной мяч в воротах испанцев – на 54-й минуте: «"Реал" буквально вжал "Шахтер" в штрафную, выполнил множество подач, но забил не с них: Модрич ушел от двоих и из-за пределов запустил камень в правый верхний угол».

На 59-й минуте «Реал» отыгрался: «Едва вышедший Винисиус завершает старания партнеров и сводит преимущество "Шахтера" к минимуму – 2:3».

Но таким – 2:3 – счет сохранился до конца поединка.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк