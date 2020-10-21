Разъяснения юристов: Нюансы начислений социальных пособий

Правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев» прокомментировали 5 наиболее распространенных утверждений о социальных выплатах и государственной помощи.

Госпомощь на детей одиноким матерям не назначается, если заявительница не трудоустроена

✅ Правда, но частично

1 июля 2020 года вступили в силу изменения в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми», которыми предусмотрены дополнительные требования для назначения пособия на детей одиноким родителям и матерям.

Так, помощь не назначается, если трудоспособные члены семьи не работают, не служат, не учатся на дневной форме в учреждениях образования в течение трех месяцев, предшествующих месяцу обращения за назначением пособия, кроме лиц, которые:

в установленном порядке признаны безработными и по информации центров занятости не нарушают законодательство о занятости относительно содействия своему трудоустройству;

ухаживают за детьми до достижения ими 3-летнего возраста или за детьми, нуждающихся в уходе в течение времени, определенного в медицинском заключении ВКК, но не более чем до достижения ими 6-летнего возраста;

ухаживающих за лицами с инвалидностью I группы или детьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет, за лицами с инвалидностью II группы вследствие психического расстройства, а также за лицами, достигшими 80-летнего возраста;

кроме физических лиц, оказывающих социальные услуги.

Помощь при рождении ребенка не назначат, если заявление будет подано после достижения мадышом 1 года

✅ Правда, но частично

В ст. 11 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми», а так же в Постановлении КМУ от 27.11.2001 № 1751 предусмотрено, что помощь при рождении ребенка назначается при условии, если обращение за ее назначением поступило не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Вместе с тем, если соответствующий срок был пропущен по уважительным причинам (например, из-за длительного рассмотрение судебного дела об установлении факта рождения ребенка на неподконтрольной территории или невозможности своевременно оформить свидетельство о рождении ребенка по другим причинам и т.д.), решение органа соцзащиты населения об отказе в назначении помощи может быть успешно обжаловано в судебном порядке (см. постановление Верховного Суда от 14.02.2018 по делу № 591/610/16-а).

Безработные женщины не имеют права на «декретные» выплаты

❌ Миф

На самом деле, согласно ст. 7 закона «О государственной помощи семьям с детьми» право на государственную помощь в связи с беременностью и родами имеют все женщины (в том числе несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, в том числе неработающие лица.

В качестве «декретного помощи» им должно быть выплачено 25% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица пропорционально количеству дней «декретного» отпуска. Так, при отсутствии осложнений во время родов отпуск составит 126 календарных дней, а размер пособия в 2020 году – от 2307 грн до 2383 грн (в зависимости от периода выдачи больничного листа).

Вместе с тем сумма «декретных» безработным женщинам, которые находятся на учете в центре занятости, исчисляется со 100% минимальной помощи по безработице и не может быть менее 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц.

При определении размера помощи малообеспеченным семьям учитывается доход всех членов семьи, в т. ч. совершеннолетних детей-студентов

✅ Правда, но частично

Постановлением КМУ от 24.02.2003 № 250 действительно предусмотрено, что размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям определяется с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи заявителя. Вместе с тем в состав малообеспеченной семьи заявителя относятся:

супруг / супруга;

родные и усыновленные дети до 18 лет

дети, которые учатся на дневной форме учреждения образования до достижения 23 лет и не имеют собственных семей, независимо от регистрации места жительства или места пребывания;

неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, проживающие вместе с родителями;

нетрудоспособные родители мужа и жены, которые проживают вместе с ними и находятся на их иждивении в связи с отсутствием собственных доходов;

человек, который проживает вместе с одиноким лицом с инвалидностью I группы и ухаживает за ним;

женщина и мужчина, которые не находятся в браке, но проживают одной семьей и имеют общих детей.

Таким образом доход совершеннолетних детей заявителя, которые учатся на дневной форме, не будет включаться в совокупный доход малообеспеченной семьи в случае, если таким детям исполнилось 23 года или у них есть собственная семья.

В среднемесячный совокупный доход при расчете выплат не включается «пособие переселенца»

✅ Правда

Соответствующая гарантия для переселенцев закреплена в Постановлениях КМУ от 01.10.2014 № 505 и от 22.07.2020 № 632. Вместе с тем, кроме адресной помощи («пособие переселенца»), в среднемесячном совокупном доходе также не учитываются: