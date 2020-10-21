Разъяснения юристов: Нюансы начислений социальных пособий

Правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев» прокомментировали 5 наиболее распространенных утверждений о социальных выплатах и государственной помощи.
Госпомощь на детей одиноким матерям не назначается, если заявительница не трудоустроена
✅ Правда, но частично
1 июля 2020 года вступили в силу изменения в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми», которыми предусмотрены дополнительные требования для назначения пособия на детей одиноким родителям и матерям.
Так, помощь не назначается, если трудоспособные члены семьи не работают, не служат, не учатся на дневной форме в учреждениях образования в течение трех месяцев, предшествующих месяцу обращения за назначением пособия, кроме лиц, которые:
- в установленном порядке признаны безработными и по информации центров занятости не нарушают законодательство о занятости относительно содействия своему трудоустройству;
- ухаживают за детьми до достижения ими 3-летнего возраста или за детьми, нуждающихся в уходе в течение времени, определенного в медицинском заключении ВКК, но не более чем до достижения ими 6-летнего возраста;
- ухаживающих за лицами с инвалидностью I группы или детьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет, за лицами с инвалидностью II группы вследствие психического расстройства, а также за лицами, достигшими 80-летнего возраста;
- кроме физических лиц, оказывающих социальные услуги.
Помощь при рождении ребенка не назначат, если заявление будет подано после достижения мадышом 1 года
✅ Правда, но частично
В ст. 11 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми», а так же в Постановлении КМУ от 27.11.2001 № 1751 предусмотрено, что помощь при рождении ребенка назначается при условии, если обращение за ее назначением поступило не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка.
Вместе с тем, если соответствующий срок был пропущен по уважительным причинам (например, из-за длительного рассмотрение судебного дела об установлении факта рождения ребенка на неподконтрольной территории или невозможности своевременно оформить свидетельство о рождении ребенка по другим причинам и т.д.), решение органа соцзащиты населения об отказе в назначении помощи может быть успешно обжаловано в судебном порядке (см. постановление Верховного Суда от 14.02.2018 по делу № 591/610/16-а).
Безработные женщины не имеют права на «декретные» выплаты
❌ Миф
На самом деле, согласно ст. 7 закона «О государственной помощи семьям с детьми» право на государственную помощь в связи с беременностью и родами имеют все женщины (в том числе несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, в том числе неработающие лица.
В качестве «декретного помощи» им должно быть выплачено 25% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица пропорционально количеству дней «декретного» отпуска. Так, при отсутствии осложнений во время родов отпуск составит 126 календарных дней, а размер пособия в 2020 году – от 2307 грн до 2383 грн (в зависимости от периода выдачи больничного листа).
Вместе с тем сумма «декретных» безработным женщинам, которые находятся на учете в центре занятости, исчисляется со 100% минимальной помощи по безработице и не может быть менее 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц.
При определении размера помощи малообеспеченным семьям учитывается доход всех членов семьи, в т. ч. совершеннолетних детей-студентов
✅ Правда, но частично
Постановлением КМУ от 24.02.2003 № 250 действительно предусмотрено, что размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям определяется с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи заявителя. Вместе с тем в состав малообеспеченной семьи заявителя относятся:
- супруг / супруга;
- родные и усыновленные дети до 18 лет
- дети, которые учатся на дневной форме учреждения образования до достижения 23 лет и не имеют собственных семей, независимо от регистрации места жительства или места пребывания;
- неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, проживающие вместе с родителями;
- нетрудоспособные родители мужа и жены, которые проживают вместе с ними и находятся на их иждивении в связи с отсутствием собственных доходов;
- человек, который проживает вместе с одиноким лицом с инвалидностью I группы и ухаживает за ним;
- женщина и мужчина, которые не находятся в браке, но проживают одной семьей и имеют общих детей.
Таким образом доход совершеннолетних детей заявителя, которые учатся на дневной форме, не будет включаться в совокупный доход малообеспеченной семьи в случае, если таким детям исполнилось 23 года или у них есть собственная семья.
В среднемесячный совокупный доход при расчете выплат не включается «пособие переселенца»
✅ Правда
Соответствующая гарантия для переселенцев закреплена в Постановлениях КМУ от 01.10.2014 № 505 и от 22.07.2020 № 632. Вместе с тем, кроме адресной помощи («пособие переселенца»), в среднемесячном совокупном доходе также не учитываются:
- часть помощи при рождении и усыновлении ребенка, выплата которой производится единовременно;
- единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня»;
- государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;
- помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
- компенсация услуги «муниципальная няня», выплачиваемая получателю такой услуги;
- государственная социальная помощь, которая выплачивается с надбавкой на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А;
- государственная социальная помощь, для назначения которой исчисляется совокупный доход;
- суммы уплаченных и полученных алиментов;
- доходы от размещения депозитов;
- помощь общественных и благотворительных организаций;
- пособие на погребение;
- оплата труда членов избирательных комиссий, а также лиц, привлекаемых к работе в этих комиссиях, в том числе в день голосования, дни установления итогов голосования и результатов выборов;
- одноразовая натуральная помощь «пакет малыша» и другие.