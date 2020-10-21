Осталось немного: Украина отказывается от бумажных трудовых книжек

Вскоре Украина полностью откажется от бумажных трудовых книжек. Верховная Рада проголосовала за соответствующий законопроект в первом чтении, народным депутатом осталось поддержать его во втором чтении, после чего документ будет направлен на подпись президенту. Об этом рассказали в управлении Пенсионного фонда Украины в городе Северодонецке.

Так, 2 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме».

Отказ от бумажных трудовых книжек проводится для устранения возможных негативных последствий потери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ.

Когда закон вступит в силу, то в течение 5-ти лет все бумажные трудовые книжки должны быть переведены в электронные. Для этого работник или работодатель должны будут оцифровать (отсканировать) бумажные документы, «залить» их на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. После того, как документы проверят, электронные трудовые книжки будут включены в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования сведений о трудовой деятельности работника.

Кроме того, ведение трудовой деятельности работника в электронной форме обеспечит необходимые условия для внедрения автоматического назначения пенсий.

Назначение пенсии по возрасту будет осуществляться автоматически в случае получения застрахованным лицом права на назначение такой пенсии на основании имеющихся сведений о стаже и уплаченных взносов, содержащиеся в Государственном реестре, без необходимости обращения в Пенсионный фонд Украины. При этом за лицом сохраняется право отсрочить выход на пенсию и выбрать самостоятельно дату назначения пенсии.

В ПФУ напомнили, что сейчас сервис автоматического назначения пенсии по возрасту работает в тестовом режиме.

Напомним, с июля Пенсионный фонд Украины запустил электронный сервис «Сведения о трудовой деятельности», благодаря которому формируется электронная трудовая книжка. Разработана инструкция по оформлению электронной трудовой книжки. Вносить данные может как гражданин (трудящийся, пенсионер), так и работодатель.