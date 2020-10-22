RU
Все новости

Всего – 86 жертв: На Донетчине от COVID-19 скончался врач из Мариуполя (Карта)

22.10.20 08:18
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки на подконтрольной Украине части Донецкой области коронавирус унес еще одну жизнь.

Как сегодня, 22 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, от COVID-19 скончался 62-летний врач из Мариуполя.

За среду, 21 октября, болезнь в области диагностировали еще у 268 человек, в том числе у 4 детей:

  • 69 – в Мариуполе;
  • 27 – в Краматорске (1 ребенок)
  • 23 – в Славянске (2 ребенка);
  • 22 – в Доброполье (1 ребенок)
  • 20 – в Лиманской ОТГ;
  • по 12 – в Торецке и Мангушском районе;
  • 11 – в Славянском районе;
  • по 10 – в Мирнограде, Константиновке и Селидово;
  • 8 – в Покровске;
  • 6 – в Дружковке;
  • по 5 – в Бахмуте и Бахмутском районе;
  • по 4 – в Александровской ОТГ и Волновахском районе;
  • по 3 – в Новогродовке и Покровском районе;
  • 2 – в Никольском районе;
  • по 1 – в Марьинском и Добропольском районе.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 7 898 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 2 920 человек (37% из всех заболевших);
  • на лечении – 4 892 пациента (61,9%);
  • летальных случаев – 86 (1,1%).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк