Всего – 86 жертв: На Донетчине от COVID-19 скончался врач из Мариуполя (Карта)

За прошедшие сутки на подконтрольной Украине части Донецкой области коронавирус унес еще одну жизнь.

Как сегодня, 22 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, от COVID-19 скончался 62-летний врач из Мариуполя.

За среду, 21 октября, болезнь в области диагностировали еще у 268 человек, в том числе у 4 детей:

69 – в Мариуполе;

27 – в Краматорске (1 ребенок)

23 – в Славянске (2 ребенка);

22 – в Доброполье (1 ребенок)

20 – в Лиманской ОТГ;

по 12 – в Торецке и Мангушском районе;

11 – в Славянском районе;

по 10 – в Мирнограде, Константиновке и Селидово;

8 – в Покровске;

6 – в Дружковке;

по 5 – в Бахмуте и Бахмутском районе;

по 4 – в Александровской ОТГ и Волновахском районе;

по 3 – в Новогродовке и Покровском районе;

2 – в Никольском районе;

по 1 – в Марьинском и Добропольском районе.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 7 898 случаев COVID-19, из них: