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Заплатят штраф: В ЦИК рассказали, смогут ли проголосовать избиратели без масок

22.10.20 08:29
Выборы в Украине
Выборы в Украине / Фото: unian.net

Граждане, которые придут на избирательные участки без масок, смогут проголосовать, но их оштрафуют за несоблюдение карантина в общественных местах. Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый во время онлайн-марафона «Местные выборы 2020 на финишной прямой», передает «Укринформ».

«Мы обращаемся и просим, чтобы избиратели придерживались карантинных правил. Посещение помещений для голосования – это посещение общественного места, то есть это означает, что распространяются соответствующие ограничения, несоблюдение правил предусматривает, в частности, и административную ответственность», – отметил Постивый.

По его словам, человек, который придет без маски, например, сможет проголосовать на избирательном участке, ведь это его конституционное право, которое физически никто не будет ограничивать.

В то же время член ЦИК подчеркнул, что на участках будут обязательно находиться работники правоохранительных органов, как определено законом, на которых возложена функция обеспечения контроля выполнения противоэпидемических мероприятий.

«Соответственно такое лицо (без маски – ред.) проголосует, в то же время велика вероятность того, что работник правоохранительных органов будет вынужден составить на него соответствующие административные материалы», – пояснил член ЦИК.

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