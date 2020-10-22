На человеческой беде наживаются: В Донецке обсуждают скупщиков лекарств (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в связи с перебоями в поставках лекарств в аптеки набирает популярность новый вид «бизнеса».

Как пишут местные жители в соцсетях, появилось множество скупщиков, которые приобретают антибиотики в аптеках в большом количестве, и затем продают через объявления в соцсетях – но, как минимум, вдвое дороже.

В частности, антибиотик азитромицин, который в Донецке врачи назначают ряду больных, в том числе пациентам с коронавирусом, в аптеке «Оазис» стоит 153 руб. (59 грн по местному курсу на 22.10.2020), а скупщики продают по 350 руб. (135 грн).

В ряде аптек азитромицин стоит еще дешевле: «50 руб. (19 грн – ред.) в "Народной" сегодня азитромицин… 98 руб. (38 грн – ред.) в "Исиде"! Понимаю, что цена может меняться в зависимости от производителя, но не так же… 105 руб. (40 грн – ред.) покупали знакомые».

Действиями скупщиков и бездействием «властей» многие жители Донецка возмущены: «Вот и вся народность! Захар хоть гонял немного! А Пушилин больше спорт приветствует, хвалит за победы... При таких делах в республике… Наказывать таких нужно… У них есть разрешение на продажу лекарственных препаратов?... Как говорится, кому война, а кому – мать родна. И из-за таких вот скупщиков действительно больным людям не будет лекарств… Беспредел полный везде!... На человеческой беде наживаются».

Также дончане отмечают, что такой «бизнес» процветает уже давно, просто сейчас торговцы активизировались. «Абсолютно левые люди с 2014 года торгуют препаратами без лицензии. Везли через КПВВ "для больной бабушки" и тут впаривали по цене в 3-4 раза дороже», – пишут в паблике.

Есть и те, кто вступился за скупщиков лекарств: «Не очень хорошо, но если, допустим, девушка перевоз, то перевоз лекарств через РФ и ДНР стоит денег. И если, не дай Бог, понадобятся такие лекарства, то мне будет пофиг, сколько они стоят… Не хочешь – не бери».