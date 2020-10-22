Президент подписал закон о возобновлении выдачи «пакетов малыша»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который возобновляет предоставление родителям одноразовой натуральной помощи «пакет малыша». Такая помощь будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка, передает пресс-служба Офиса президента.

Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша"» Верховная Рада приняла 30 сентября 2020 года.

Стоимость «пакета малыша» будет составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.

Также закон уточняет перечень получателей помощи, если родители отсутствуют. В частности, получателями могут быть усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.

Выдавать «пакеты малыша» будут в учреждениях здравоохранения. Если в медучреждении нет такой помощи, ее можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания.

Кроме того, Кабинет министров должен утвердить порядок предоставления «пакета малыша», предусмотрев с 1 июля 2021 года возможность по желанию родителей получить вместо натуральной помощи соответствующие средства.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.