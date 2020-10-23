RU
Все новости

Книга-пылинка и пословица на волосе: В Горловке показали Музей миниатюрной книги (Фото)

23.10.20 11:43
Горловка
Горловка / Фото: youtube.com

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Валерий показал Музей миниатюрной книги им. Разумова.

Музей расположен по пр. Победы. Вход сейчас стоит 15 руб. (6 грн по местному курсу на 23.10.2020).

Самые большие книги в музее имеют размер порядка 10 см. Есть и крошечные, размером с маковое зерно.

Мужчина показал два зала музея. «Миниатюрная книга для того и существует, чтобы наслаждаться ее изяществом… Что руки человеческие могут делать», – отметила сотрудница музея.

Некоторые экземпляры можно рассмотреть только через микроскоп. В частности, в коллекции есть книга-пылинка: настоящая книжечка, но в 60 раз меньше макового зерна. «Как это можно было написать», – поделился удивлением горловчанин.

Есть также выцарапанная на человеческом волосе пословица: работу создавали специальным инструментом под микроскопом, есть расписанная спинка блохи.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк