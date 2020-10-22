Самая большая помощь за 6 лет: Швейцария отправила на Донбасс более 360 тонн гуманитарного груза

Швейцарское агентство развития и сотрудничества (ШАРС) в период с 15 по 20 октября осуществило 12-ю гуманитарную миссию на восток Украины. На Донетчине и Луганщине по обе стороны от линии разграничения гуманитарную помощь получили 18 больниц и коммунальное предприятие «Компания "Вода Донбасса"». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как отмечается, через линию соприкосновения груз проследовал через КПВВ «Новотроицкое». Гуманитарную помощь перевозили 23 грузовика.

«Среди гуманитарного груза были химические реагенты для очистки воды и гидролизные установки для обеззараживания воды различной мощности, которые будут использоваться на водоочистных станциях коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса", которая обеспечивает качественной питьевой водой почти 4 миллиона гражданских лиц в Донецкой области, проживающих на подконтрольной правительству Украины территории и временно оккупированной», – говорится в сообщении.

Кроме того, для обеспечения потребностей медицинских учреждений, которые находятся на временно неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, доставлены медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, а также тесты для выявления COVID-19.

Как отмечается, гуманитарную помощь также получили 4 больницы в Луганской области, размещенные на подконтрольных правительству Украины территориях: Станично-Луганское РТМО, КУ «Территориальное медицинское объединение г. Лисичанск», КУ «Счастьенская городская больница Новоайдарского района», КП «Рубежанская центральная городская больница».

«В этом году гуманитарная помощь восточным украинским регионам от ШАРС составила примерно 3,5 млн швейцарских франков, а общий вес груза – более 362 тонн. Это самая большая гуманитарная помощь, которую ШАРС доставляла на восток Украины за последние 6 лет», – подчеркнули в Минреинтеграции.